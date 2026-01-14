Иранский сухогруз Rona подал сигнал бедствия в Каспийском море

Дарья Орлова
Туркменские специалисты эвакуировали моряков.

Потерпел бедствие иранский сухогруз Rona

Фото: www.globallookpress.com/Serguei Fomine

Министерство иностранных дел Туркмении проинформировало об аварийной ситуации с иранским сухогрузом Rona в акватории Каспийского моря. Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что всех членов экипажа удалось благополучно снять с судна и эвакуировать.

Береговые службы Туркмении спасли 14 человек, находившихся на борту иранского сухогруза. Экипаж судна, оказавшись в критической ситуации, отправил сигнал SOS. Местные власти незамедлительно отреагировали на призыв о помощи, задействовав профильные структуры. Благодаря оперативной работе спасателей трагедии удалось избежать, и всех людей благополучно доставили на берег.

Согласно официальным данным внешнеполитического ведомства Туркмении, среди спасенных числятся граждане Ирана и Индии. В министерстве подчеркнули, что в ходе спасательной операции государственные органы строго придерживались международных стандартов и норм, регулирующих правила мореплавания и оказание помощи в море. На текущий момент туркменская сторона выполняет все необходимые формальные процедуры, которые предусмотрены общемировой практикой для подобных инцидентов.

