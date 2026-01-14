Игоря Золотовицкого планируют похоронить на Троекуровском кладбище

Заслуженного артиста России, актера, режиссера и ректора Школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого, по предварительной информации, планируют похоронить на Троекуровском кладбище. Об этом сообщили ТАСС источники, близкие к окружению деятеля искусства.

Дата и время похорон пока не объявлены. Церемония прощания, как ожидается, пройдет в Московском художественном театре имени Чехова — сцене, с которой была тесно связана большая часть творческой биографии Золотовицкого.

Артиста госпитализировали 10 января в тяжелом состоянии на фоне резкого ухудшения самочувствия, вызванного обострением онкологического заболевания. Утром 14 января он скончался. В последние месяцы спектакли с его участием отменили по состоянию здоровья.

Игорь Золотовицкий скончался на 65-м году жизни. С 2013 года он возглавлял Школу-студию МХАТ, совмещая административную работу с преподаванием и актерской деятельностью. На протяжении десятилетий он оставался одной из заметных фигур российского театра и сыграл значительную роль в подготовке нескольких поколений актеров.



Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.