Во Франции призвали всерьез отнестись к заявлениям Трампа о Гренландии

Дарья Корзина
Париж подтвердил полную солидарность с Копенгагеном и властями острова.

Заявления Трампа о Гренландии — мнение Франции

Фото: www.globallookpress.com/Bonnie Cash - Pool via CNP

Премьер Франции Лекорню призвал серьезно отнестись к словам Трампа о Гренландии

Комментарии президента США Дональда Трампа относительно Гренландии нельзя игнорировать и необходимо воспринимать максимально серьезно. Об этом заявил премьер-министр Франции Себастьен Лекорню, выступая в национальном парламенте.

«Мы ни в коем случае не должны недооценивать слова американского президента», — отметил он.

Французский премьер также заявил, что Париж занимает позицию полной дипломатической солидарности с Данией и законными властями Гренландии.

Ранее Дональд Трамп выступил с жесткими высказываниями в адрес Копенгагена, потребовав прекращения датского присутствия в Гренландии. Эти заявления прозвучали накануне консультаций в Белом доме с участием госсекретаря США Марко Рубио, вице-президента Джей Ди Вэнса, а также представителей Дании и Гренландии. Ожидается, что на переговорах будет обсуждаться статус острова и вопросы безопасности в Арктическом регионе.

Американский лидер ранее неоднократно заявлял, что Гренландия имеет стратегическое значение для США, и допускал возможность ее перехода под контроль Вашингтона. При этом Трамп отказывался прямо исключить применение силовых методов, утверждая, что в противном случае остров якобы может попасть в сферу влияния России или Китая.

