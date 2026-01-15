Добби теперь свободен: председателям советов многоквартирных домов добавят долгожданную новую функцию

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 36 0

Раньше такую возможность российское законодательство не предусматривало.

Что запрещено делать председателям советов домов

Фото: www.globallookpress.com/Oleg Spiridonov

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Председателям советов многоквартирных домов позволят оставлять пост по желанию

Председатели советов многоквартирных домов смогут досрочно оставить свой пост. Такую инициативу поддержали депутаты Госдумы на пленарном заседании, сообщает URA.RU.

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева подчеркивает, что принятый в первом чтении законопроект предлагает решение ситуаций, когда человек (председатель совета. — Прим. ред.) переехал, заболел или буквально не хочет больше занимать свой пост.

Существующие законы РФ не предусматривают возможности досрочного прекращения полномочий председателя совета, причем даже в том случае, если он продал свою квартиру в доме.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин подписал закон о домовых чатах на платформе MAX. Он обязывает управляющие компании, ресурсоснабжающие организации и региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами взаимодействовать с жильцами многоквартирных домов через домовые чаты на новой платформе.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-7° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.57
-0.28 92.20
-0.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:18
Экипаж Crew-11 досрочно покинул МКС
5:00
Почему зимой растут счета по ЖКХ и где искать ошибки в расчетах служб
4:38
Российские туристы не изменили своей любви к Кубе после слов Трампа
4:17
Добби теперь свободен: председателям советов многоквартирных домов добавят долгожданную новую функцию
3:55
Украли граммы: в России назвали продукты, которые «потеряли в весе», но сохранили цену
3:33
Шаурму теперь будут готовить без майонеза

Сейчас читают

История по кругу — Великобритания узаконивает пиратство
«Определит суд»: что делать матерям, потерявшим детей в новокузнецком роддоме
Его жизнь могла оборваться еще в детстве: сложная судьба Игоря Золотовицкого
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Крещение Господне: где окунуться в Москве и традиции праздника
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026