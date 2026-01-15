«Постараемся дождаться»: Тарасова сожалеет из-за завершения карьеры Трусовой

Тарасова выразила сожаление из-за завершения карьеры Трусовой

Фигуристка Александра Трусова слишком рано завершила свои выступления на профессиональном льду. Об этом рассказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Своими мыслями о судьбе титулованной фигуристки легендарный педагог поделилась во время записи очередного выпуска телевизионного проекта «Ледниковый период». Тарасова отметила, что зрители и специалисты только начали проникаться глубокой симпатией к мастерству спортсменки, когда та приняла решение об уходе из большого спорта.

Во время съемок программы Александра Трусова, которая теперь выступает под фамилией Игнатова, вышла на лед в паре с популярным актером Иваном Жвакиным. Татьяна Тарасова, оценивая прокат 21-летней участницы, не скрывала своих чувств.

«Какая прелесть эта Саша, так мы по тебе соскучились, ты не докаталась в спорте. Только начали тебя любить всей душой — ты ушла. Очень жалею. Сегодня ты показала себя с другой стороны, ты была актерски очень хороша. Понимала, что ты делаешь», — высказывалась тренер.

Эксперт подчеркнула, что Александра продемонстрировала не только технику, но и впечатляющее актерское мастерство, полностью осознавая каждое движение в новом для себя амплуа.

Помимо спортивных достижений, Тарасова обратила внимание на перемены в личной жизни девушки. В августе 2024 года фигуристка вышла замуж за коллегу Макара Игнатова, а спустя год, в августе 2025-го, у супругов родился первенец.

«Ты не просто выдающаяся катальщица, ты и мать. Часто смотрю твои фотографии с ребенком. Пусть ребенок тоже пойдет в фигурное катание. Мы постараемся дождаться его в этом проекте», — добавила тренер.

Стоит напомнить, что в копилке Трусовой значатся серебро Игр в Пекине, бронзовая награда мирового первенства, а также медали чемпионатов Европы.

