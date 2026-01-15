«Как же повезло»: Лолита завидовала жене умершего Игоря Золотовицкого

Лолита призналась, что завидовала жене умершего Игоря Золотовицкого

Певица Лолита Милявская выразила глубокие соболезнования в связи со смертью заслуженного артиста России и ректора Школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого, скончавшегося 14 января. Об этом сообщает VOICE.

Исполнительница призналась, что известие о кончине друга стало для нее настоящим шоком, так как она не подозревала о его серьезном недуге. Артист ушел из жизни в возрасте 64 лет в одной из московских клиник после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Несмотря на усилия медиков, которые в течение 30 минут пытались реанимировать пациента после остановки сердца, спасти его не удалось.

Лолита и Игорь Золотовицкий поддерживали теплые отношения более 30 лет, а недавно вместе снимались в сериале «Актрисы», где играли влюбленных.

«Я ровно две минуты назад об этом узнала, и еще не пришла в себя. Я не могу представить, что Игорь мог уйти. Я никогда не видела Игоря не смеяющимся, не радостным, не преданным жене и не преданным профессии. Это был замечательный партнер», — заверила певица в беседе с изданием.

Она вспомнила забавный случай со съемочной площадки, когда записала коллегу в телефоне как «Игорь Мосгаз». По словам артистки, Золотовицкий постоянно созванивался с супругой Верой Харыбиной, чтобы помочь ей решить бытовые вопросы с газовым оборудованием, проявляя бесконечную нежность. Лолита призналась, что искренне завидовала такому вниманию.

«И я в момент между дублями сидела и думала: „Как же повезло его жене!“ — что это настоящий двухметровый красивый и талантливый человек, который является таковым во всех смыслах этого слова», — поделилась исполнительница хита «Раневская».

Певица подчеркнула, что Золотовицкий до последнего момента выглядел энергичным и цветущим, поэтому новость о раке оказалась для нее неожиданностью. Он продолжал активно работать и заниматься со студентами, не показывая, что страдает от тяжелых последствий химиотерапии.

