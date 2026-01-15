В Таиланде при столкновении поезда с краном погибли 32 человека

Жертвами крушения пассажирского состава в Таиланде стали 32 человека, а общее количество пострадавших достигло почти ста. Об этом сообщили телеканал Thai PBS со ссылкой на данные регионального управления здравоохранения провинции Накхонратчасима.

По данным СМИ, поезд, следовавший по маршруту из Бангкока в город Убон Ратчатхани, на полном ходу протаранил строительный кран, который рухнул на пути прямо перед приближающимся составом.

Согласно официальным сводкам медицинских служб, из 99 пострадавших семеро находятся в критическом состоянии с крайне тяжелыми травмами. Еще 19 человек получили ранения средней степени тяжести, а 38 пассажиров отделались легкими ушибами и ранами. Всего в поезде находилось 195 человек.

В настоящий момент трое граждан числятся пропавшими без вести, поисковые работы на месте происшествия продолжаются. Столкновение было настолько мощным, что несколько вагонов не только сошли с рельсов, но и практически сразу были охвачены сильным огнем, что осложнило эвакуацию заблокированных внутри людей.

Кран использовался на строительной площадке эстакады скоростной железнодорожной магистрали. Причины падения пока устанавливаются. Туристическая полиция Таиланда выясняет, находились ли в поезде иностранные туристы.

В связи с масштабным происшествием президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями королю Таиланда Махе Вачиралонгкорну. Глава государства выразил искреннее сочувствие семьям погибших и пожелал всем раненым скорейшего восстановления. На месте аварии ведутся следственные действия по выяснению причин падения строительной техники.

Как сообщило ТАСС, в консульский отдел посольства России в Таиланде информация о возможных пострадавших россиянах пока не поступала.

