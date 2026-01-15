Снежный дартс и керлинг: в «Лужниках» пройдет зимний «День московского спорта»

В «Лужниках» пройдет зимний «День московского спорта»

Олимпийский комплекс «Лужники» 25 января превратится в большую зимнюю спортивную площадку для всей семьи. Об этом сообщил столичный Департамент спорта, приглашая москвичей и гостей города на фестиваль «День московского спорта».

Фестиваль пройдет на территории у Большой спортивной арены. Организаторы подготовили более 15 тематических площадок, где каждый сможет найти активность по душе. Гостей ждут как классические зимние развлечения, так и необычные адаптации: можно будет сыграть в снежный дартс, боулинг, керлинг и даже в зимний волейбол.

Помимо активных игр, программа включает массовые тренировки (например, по зумбе), зимний кинотеатр с показом классики и фан-встречи с известными спортсменами. Завершится день большим бесплатным концертом с участием популярных артистов.

Участие во всех мероприятиях фестиваля бесплатное, а его цель — подарить жителям города возможность весело, активно и с пользой провести зимний день на свежем воздухе.

