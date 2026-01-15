Ученые доказали, что при температуре 37,2 мужчинам действительно плохо

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 27 0

Исследователи обнаружили реальные медицинские факторы, объясняющие, почему сильный пол переносит инфекции тяжелее женщин.

Почему мужчины переносят температуру хуже женщин

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

THR: при температуре 37,2 мужчинам действительно становится плохо

Мужской организм действительно может острее реагировать на вирусные заболевания из-за гормональных особенностей и специфики иммунного ответа. Об этом сообщает Texas Health Resources.

Канадский исследователь Кайл Сью решил выяснить, есть ли научное обоснование у феномена так называемого «мужского гриппа», когда обычное недомогание приковывает представителей сильного пола к постели.

«Устав от обвинений в преувеличении, я изучил имеющиеся доказательства, чтобы определить, действительно ли мужчины испытывают более тяжелые симптомы и может ли это иметь эволюционную основу», — подчеркивает эксперт.

В ходе работы он проанализировал данные Всемирной организации здравоохранения и результаты экспериментов на животных, чтобы понять, не преувеличивают ли мужчины свои страдания.

Согласно результатам исследования, эстроген помогает женщинам снижать уровень вирусной нагрузки в организме и активнее подавлять симптомы болезни. Эксперименты на мышах показали, что у самок более выражена реакция на инфекцию, которая позволяет эффективнее справляться с патогенами.

В то же время у мужчин наблюдается более высокий уровень гормона стресса кортикостерона, что может влиять на тяжесть протекания болезни.

Дополнительные сложности создает и поведенческий фактор: врачи отмечают, что мужчины часто затягивают с обращением за медицинской помощью. Доктор Мин Нги из Texas Health Southwest Fort Worth подчеркивает, что лечение для обоих полов принципиально не отличается, однако игнорирование первых признаков болезни у мужчин часто приводит к осложнениям, таким как пневмония.

Женщины репродуктивного возраста демонстрируют лучший иммунный ответ на простуду, чем их сверстники-мужчины. Статистика в США также подтверждает, что риск госпитализации и летального исхода от гриппа среди взрослого мужского населения выше, что окончательно переводит разговоры о «мужской простуде» из разряда шуток в область доказательной медицины.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-7° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.57
-0.28 92.20
-0.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:25
И.о. завотделением роддома Новокузнецка отрицает вину по делу о смерти младенцев
11:15
На Камчатке из-за упавшего с крыши снега погиб человек
11:10
К 2028 году на дорогах РФ будет работать более 300 беспилотных грузовиков
11:03
Любовь на высоте: футболист Погребняк завел отношения с 18-летней студенткой
11:01
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на полеты
10:57
Ученые доказали, что при температуре 37,2 мужчинам действительно плохо

Сейчас читают

«Как же повезло»: Лолита завидовала жене умершего Игоря Золотовицкого
Армия России освободила восемь населенных пунктов за две недели января
Вы завербованы: как распознать первые признаки, что на вас влияют
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Крещение Господне: где окунуться в Москве и традиции праздника
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026