Беда, откуда не ждали: мужчин предупредили об опасности неухоженной бороды

Дарья Орлова
Неряшливая растительность на лице превращается в инкубатор для болезнетворных микроорганизмов.

Дерматолог Варгас: в неухоженной бороде развиваются опасные микроорганизмы

Мужская борода может спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем, если за ней неправильно ухаживать. Об этом сообщило издание Metropoles со ссылкой на дерматолога Андрессу Варгас.

Специалистка подчеркивает, что отсутствие должной гигиены превращает волосяной покров на лице в идеальную среду для размножения грибковых инфекций.

По ее словам, даже те мужчины, которые регулярно моют бороду, могут столкнуться с патологиями, если не уделяют внимания деталям ухода.

Риск заражения значительно возрастает, если после водных процедур волосы остаются влажными или если человек злоупотребляет косметическими средствами для укладки, создающими плотную пленку. Также негативную роль играют постоянные прикосновения к лицу грязными руками.

Доктор Варгас подробно остановилась на возможных медицинских последствиях небрежного отношения к имиджу. К числу наиболее вероятных осложнений врач отнесла развитие себорейного дерматита, возникновение стригущего лишая и воспаление волосяных фолликулов.

Проблема заключается в том, что густые волосы способствуют активному закреплению патогенов на коже и одновременно создают физический барьер, который мешает качественному очищению эпидермиса.

По этой причине, как отмечает эксперт, лечение уже развившихся дерматологических заболеваний в зоне бороды зачастую протекает значительно сложнее и требует больше времени, так как растительность затрудняет доступ лекарственных препаратов к пораженным участкам кожи. 

