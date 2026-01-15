Девять раненых госпитализировали после хлопка в тренировочном корпусе МВД в Коми

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский

Из здания эвакуировали около 200 человек.

Из-за чего произошел хлопок в здании МВД в Коми

Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

Хлопок раздался в здании на улице Менделеева в Сыктывкаре, где находится центр профессиональной подготовки МВД по Республике Коми, девять пострадавших человек находятся в больницах. Причиной мог стать взрыв светошумовой гранаты. Об этом сообщили источники 5-tv.ru.

Из помещения эвакуировали около 200 человек. Работники экстренных служб приступили к установлению всех обстоятельств произошедшего. Возбуждено уголовное дело о ЧП в административном здании, сообщили в СУ СК по Республике Коми.На месте работают 10 бригад скорой медицинской помощи, две из которых относятся к реанимации.

Также МВД по Республике Коми сообщили, что на крыше здания началось возгорание, оно уже локализовано и ликвидировано.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что взрыв бытового газа произошел в городе Шали Чеченской Республики.

По предварительной информации, в результате взрыва пострадали пять человек, среди них — два ребенка. Уточняется, что всех раненых доставили в медицинские учреждения.

