Глава МИД Гренландии Моцфельдт расплакалась после встречи в Белом доме

Министр иностранных дел Гренландии Вивиан Моцфельдт не смогла сдержать слез во время интервью после переговоров с представителями американской администрации в Белом доме. Об этом сообщила гренландская радиостанция KNR.

Главы внешнеполитических ведомств Дании и Гренландии покинули Белый дом менее чем через полтора часа после начала встречи с госсекретарем США Марко Рубио и вице-президентом Джей Ди Вэнсом 14 января.

По словам министра иностранных дел Дании, изменить позицию Вашингтона по вопросу острова в ходе переговоров не удалось. При этом стороны договорились создать совместную группу высокого уровня, которая займется проработкой мер в ответ на озабоченность США вопросами безопасности Гренландии.

KNR отметила, что сразу после встречи, к которой было приковано внимание мировых СМИ, Моцфельдт вышла в прямой эфир радиостанции. Эмоции, которые она сдерживала на переговорах, взяли верх во время эфира. Так, отвечая на вопрос о том, удалось ли ей сохранять самообладание в диалоге с американской стороной, министр заметно разволновалась, и ее голос задрожал.

Моцфельдт в интервью подчеркнула, что внешнеполитическое ведомство Гренландии тщательно готовилось к встрече. Целью стало обеспечение безопасности жителей острова. Также она призналась, что последние дни стали серьезным испытанием, а давление накануне переговоров лишь усиливалось.

«Последние несколько дней были тяжелыми. Мы подготовились, и давление стало только сильнее», — отметила политик.

Ситуация вокруг Гренландии

Гренландия входит в состав Королевства Дания, однако до этого президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен перейти под контроль Соединенных Штатов. Он указывал на стратегическое значение острова для американской национальной безопасности. Также американский лидер избегал однозначных ответов на вопросы о возможном применении силы и приоритетах между Гренландией и сохранением НАТО.

Власти Дании и Гренландии в ответ предупреждали Вашингтон о недопустимости посягательств на остров. Они подчеркивали, что ждут уважения к территориальной целостности. Страны Евросоюза в январе обсуждали возможные шаги на случай, если угрозы в адрес Гренландии приобретут практический характер.

Гренландия являлась датской колонией до 1953 года. В настоящее время остров остается частью королевства, но обладает широкой автономией с 2009 года, в том числе правом на самоуправление и самостоятельное формирование внутренней политики.

