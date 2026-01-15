Путин заявил о приверженности России многополярному миропорядку
Президент выступил с речью о необходимости уважения суверенитета всех стран.
Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Президент России Владимир Путин заявил о приверженности страны идеалам многополярного мира. Такое утверждение он сделал 15 января на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств в Александровском зале Кремля.
Глава государства констатировал, что десятки стран в мире страдают от неуважения их суверенных прав, от хаоса и беззакония.
«Разумный выход из этого положения видится в том, чтобы более настойчиво требовать соблюдения международного права всеми членами международного сообщества, а также оказывать реальное содействие пробивающему себе дорогу новому, более справедливому многополярному миропорядку», — подчеркнул Путин.
Президент отметил, что Россия искренне привержена идеалам многополярного мира, в котором у каждой страны есть право на самостоятельный путь развития.
«Наша страна всегда проводила и будет проводить взвешенный конструктивный внешнеполитический курс, учитывающий как наши национальные интересы, так и объективные тенденции мирового развития», — резюмировал он.
Среди присутствовавших на церемонии были послы как из дружественных стран (Куба, Бразилия, Саудовская Аравия), так и из 11 государств, считающихся недружественными, включая Францию, Италию и Чехию.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что президент Владимир Путин обратился к гражданам страны в прямом эфире.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
92%
Нашли ошибку?