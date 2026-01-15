Путин заявил о приверженности России многополярному миропорядку

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая

Президент выступил с речью о необходимости уважения суверенитета всех стран.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

Президент России Владимир Путин заявил о приверженности страны идеалам многополярного мира. Такое утверждение он сделал 15 января на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств в Александровском зале Кремля.

Глава государства констатировал, что десятки стран в мире страдают от неуважения их суверенных прав, от хаоса и беззакония.

«Разумный выход из этого положения видится в том, чтобы более настойчиво требовать соблюдения международного права всеми членами международного сообщества, а также оказывать реальное содействие пробивающему себе дорогу новому, более справедливому многополярному миропорядку», — подчеркнул Путин.

Президент отметил, что Россия искренне привержена идеалам многополярного мира, в котором у каждой страны есть право на самостоятельный путь развития.

«Наша страна всегда проводила и будет проводить взвешенный конструктивный внешнеполитический курс, учитывающий как наши национальные интересы, так и объективные тенденции мирового развития», — резюмировал он.

Среди присутствовавших на церемонии были послы как из дружественных стран (Куба, Бразилия, Саудовская Аравия), так и из 11 государств, считающихся недружественными, включая Францию, Италию и Чехию.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что президент Владимир Путин обратился к гражданам страны в прямом эфире.

Зачем в хрущевках делали окно в ванной — и почему оно часто выходило в кухню

