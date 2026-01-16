В МИД РФ призвали опираться на официальные заявления о политике в отношении СНГ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала ориентироваться на официальные заявления, «судить по делам» и «не покупаться на фейки» при оценке политики Москвы в отношении Содружества Независимых Государств (СНГ). Так она ответила на вопрос как стоит относиться к заявлению журналиста Владимира Соловьева, считающего, что пора менять подход РФ к обеспечению безопасности на постсоветском пространстве.

«Официальная позиция высказывается уполномоченными на то официальными лицами», — сказала Захарова в ходе очередного брифинга.

Дипломат напомнила, что Россию и народы государств Южного Кавказа и Центральной Азии исторически связывают отношения добрососедства, стратегического партнерства, союзничества, братской дружбы и сотрудничества. Она подчеркнула, что этому служат, в том числе добрые личные контакты между руководителями стран, основанные на взаимоуважении и доверии.

Захарова отметила, что позиция Москвы «бесчисленное количество раз» высказывалась на саммитах, встречах, переговорах, звучали из уст президента РФ Владимира Путина. Кроме того, диалог по линии СНГ и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) ведется постоянно. Дипломат добавила, что Россия не раз приходила на помощь государствам содружества.

«Сколько раз проявляли самые искренние эмоции тогда, когда сопереживали, сочувствовали? Сколько раз вместе искали выходы из сложнейших, казалось бы, тупиковых историй? Сколько раз преодолевали непонимание или недопонимание? Сколько раз отвечали на вызовы провокаторов и провокации?» — привела примеры Захарова.

По словам представителя МИД РФ, именно на эти моменты нужно ориентироваться и не «покупаться на какие-то фальшивки и фейки». Кроме того, она высказала предположения, что формулировки журналиста были в провокационном виде преподнесены «диванными аналитиками» как официальная позиция России, что абсолютно недопустимо.

