Суд в Польше отложил рассмотрение дела об экстрадиции Бутягина

Сотрудника Эрмитажа могут выдать Украине за раскопки в Крыму.

Российского археолога Александра Бутягина не выдадут Украине, как минимум, еще неделю. Защита усомнилась в непредвзятости судьи и запросила отвод.

Адвокаты указали на жесткие условия содержания и на систематическое ущемление прав нашего соотечественника. Например, чтобы ознакомиться с материалами дела ученому дали всего два часа.

Сотрудника Эрмитажа задержали в начале декабря по запросу Киева якобы за незаконные раскопки в Крыму. Бутягин все обвинения отверг. Но, по словам наших дипломатов, угроза высылки остается высокой. На Украине ученому грозит до десяти лет тюрьмы.

