Юлии Тимошенко может грозить до десяти лет лишения свободы

Эфирная новость 42 0

Экс-премьера Украины подозревают в подкупе депутатов ради нужных ей голосов.

Фото, видео: © РИА Новости/Стрингер; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

На Украине сегодня пройдет заседание по самому громкому политическому делу последних дней. Киевский суд должен избрать меру пресечения бывшему премьеру — Юлии Тимошенко. Прокуратура настаивает на залоге в миллион евро. Но политик заявила, что ее банковские счета заблокированы. И найти такую сумму она не может.

Тимошенко подозревают в подкупе депутатов ради нужных ей голосов. Если вину докажут, то политику грозит до десяти лет лишения свободы и конфискация имущества. Сама Тимошенко обвинения категорически отвергает. И называет обыски в офисе своей партии «грязной атакой» киевских властей, которые пытаются выслужиться перед западными кураторами.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по словам Юлии Тимошенко, коррупция на Украине процветает на всех уровнях власти.

Она отметила, что ее команду правительство Незалежной признает единственной реальной оппозицией в стране. На это указывают действия властей, направленные против людей Тимошенко.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-12° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
78.53
-0.04 91.81
-0.39
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:55
Дохлая рыба и отравленная вода: район в Дагестане оказался на грани экологической катастрофы
11:44
Приговоренную к смерти в Китае россиянку вернули на родину
11:37
«Нельзя разделить»: Нобелевский комитет о передаче премии мира Трампу
11:28
Юлии Тимошенко может грозить до десяти лет лишения свободы
11:22
Более 76 тысяч человек остались без света в Запорожской области из-за атаки ВСУ
11:10
ВС РФ придумывают новые способы защиты танков на СВО

Сейчас читают

Южнокорейский суд приговорил экс президента Юн Сок Еля к пяти годам тюрьмы
Ушел из жизни театральный критик Олег Пивоваров
Не успел купить — переплатишь: что будет с ценами на жилье в России в 2026 году
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Крещение Господне: где окунуться в Москве и традиции праздника
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026