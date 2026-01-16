Более 76 тысяч человек остались без света в Запорожской области из-за атаки ВСУ

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 37 0

Активность беспилотников в регионе остается высокой.

Люди остались без света в Запорожской области из-за ВСУ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) без электричества в Запорожской области остались 76 тысяч человек. Об этом сообщила пресс-служба министерства энергетики региона в своем Telegram-канале.

«По состоянию на 08:00 (09:00 по Москве — Прим. ред.) 16 января в Запорожской области зафиксирован 76 141 отключенный потребитель», — сообщает ведомство.

Активность беспилотников в регионе остается высокой, обстановка в регионе напряженная. Аварийные службы продолжают работать в усиленном режиме, чтобы как можно более оперативно восстановить электроснабжение.

Как сообщили в министерстве, полное отключение электроснабжения коснулось населенных пунктов Зеленый Гай, Подгорное, Широкое, частично отключено электричество в населенных пунктах Великая Знаменка, Новое, а также в городах Васильевка, Каменка‑Днепровская, Бердянск.

Ранее 5-tv.ru писал, что российская армия поразила украинские военно-промышленные объекты в 162 районах. Также под удар попали расположения боевиков ВСУ.

