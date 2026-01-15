Российская армия поразила украинские военно-промышленные объекты в 162 районах

Российская армия поразила объекты энергетики и транспортной инфраструктуры киевского режима, которая использовалась в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Министерство обороны РФ в официальном Telegram-канале.

В оборонном ведомстве отметили, что удары были нанесены с помощью БПЛА, оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии.

По данным Минобороны, российская армия также атаковала места хранения БПЛА, командные штабы и пункты временной дислокации (ПВД) личного состава украинских вооруженных формирований, а также иностранных наемников в 162 районах.

Ранее 5-tv.ru писал, что Вооруженные силы России поразили объекты энергетики, работавшие на военно-промышленный комплекс Украины.

В Минобороны РФ отметили, что для уничтожения целей использовалась оперативно-тактическая авиация и БПЛА. Также под удар попали хранилища топлива, места хранения и предполетной подготовки украинских дальнобойных дронов, пункты временной дислокации (ПВД) подразделений Вооруженных сил Украины и иностранных наемников в 145 районах.

