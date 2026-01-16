Заставят менять на деревянные? Правда ли, что россиянам запретят пластиковые окна

Россиянам не будут запрещать ставить пластиковые окна

В последние недели в СМИ и соцсетях активно распространяется информация о якобы готовящемся запрете на установку пластиковых окон в многоквартирных домах. Более того, утверждается, что собственников могут обязать демонтировать уже установленные стеклопакеты и заменить их деревянными рамами. Однако проверка показывает: эти заявления не соответствуют действительности.

Запрета нет — ни сейчас, ни «вскоре»

В российском законодательстве отсутствует какой-либо нормативный акт, который бы запрещал владельцам квартир устанавливать пластиковые окна или обязывал менять их на деревянные аналоги. Никаких «всеобщих» требований такого рода на федеральном уровне не существует.

При этом, как поясняет юрист, главный редактор «ЖКХ Ньюс» и автор Telegram-канала «ЖКХ» Антонина Юдина, при замене окон важно учитывать правовой статус фасада здания. Он относится к общему имуществу собственников помещений, что закреплено в Жилищном кодексе РФ.

Эксперт разъясняет, что согласование с общим собранием собственников требуется только в том случае, если работы затрагивают общее имущество — например, при остеклении балкона, которого ранее не было, либо при увеличении площади остекления за счет фасада. В таких ситуациях решение должно приниматься в порядке, установленном жилищным законодательством.

В то же время обычная замена старых окон на новые — в том числе пластиковые — в пределах существующих проемов и без изменения внешнего облика здания не считается вмешательством в общее имущество и не требует согласований.

Когда согласование все-таки необходимо

Отдельное исключение касается домов, признанных объектами культурного наследия. В этом случае даже замена окон без изменения проема может потребовать разрешения профильного органа. Это связано с тем, что федеральный закон об объектах культурного наследия запрещает менять внешний облик таких зданий без специального согласования.

Кроме того, как отмечает Антонина Юдина, в каждом муниципалитете действуют собственные правила благоустройства. На местном уровне могут устанавливаться требования к цвету рам, материалам оконных конструкций и паспорту фасада. Именно в этих документах, а не в федеральных законах, могут содержаться дополнительные ограничения.

Откуда взялся миф о «запрете»

Юрисконсульт «СберПрава» Ксения Солод подчеркивает, что разговоры о принудительном отказе от пластиковых окон — это результат неверного толкования норм, маркетинговых манипуляций и преувеличения частных случаев. Вместе с тем она уточняет, что работы, связанные с изменением конфигурации оконного проема, уже относятся к перепланировке.

По ее словам, установка панорамных окон, расширение проема или изменение его формы требует не только согласия собственников дома, но и проектной документации, а также разрешения жилищной инспекции или архитектурного органа.

Практические советы собственникам

Юристы «СберПрава» рекомендуют жильцам многоквартирных домов:

при замене окон запрашивать у подрядчика сертификаты соответствия ГОСТам;

если планируется изменение проема или внешнего вида фасада, заранее инициировать общее собрание собственников и оформить все согласования;

при нарушениях качества монтажа или материалов, ссылаясь на закон «О защите прав потребителей», требовать устранения

недостатков, компенсации или возврата средств.

Итог

В России нет закона, запрещающего пластиковые окна или обязывающего менять их на деревянные. Обычная замена окон без изменения проемов и фасада не требует никаких разрешений. Исключения касаются лишь домов — объектов культурного наследия и случаев перепланировки или изменения архитектурного облика здания.

