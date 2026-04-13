Сезонная ловушка: рыбаки рискуют попасть на крупный штраф и тюремный срок

За ловлю в период нереста россиянам может грозить штраф и тюремный срок

В период нереста в России вводятся сезонные ограничения на вылов рыбы, и их нарушение может привести к серьезным последствиям. Об этом рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский в беседе с Lenta.ru.

По его словам, в большинстве регионов страны общий запрет на рыбалку действует с 20 апреля по 20 июня. В это время полностью запрещается промышленный вылов, а для любителей устанавливаются строгие правила.

Гражданам разрешено ловить рыбу только с берега — использовать можно одну донную или поплавочную удочку либо спиннинг. При этом общее количество крючков не должно превышать двух, а применение лодок в этот период существенно ограничено.

«Не допускается рыбалка с использованием взрывчатых и химических веществ, с применением электротока, с применением сетей. В общем случае на лодках рыбачить можно, но они должны быть официально зарегистрированы, и на них распространяются те же запреты, что и на лов с берега. Действующие нормативы регулируют как размер вылавливаемой рыбы, так и общей массы. Общим правилом является размер улова не более 5 килограммов на человека в сутки», — рассказал эксперт.

Отдельно юрист напомнил, что с 2021 года действует закон о любительском рыболовстве, закрепивший право граждан бесплатно рыбачить в водоемах общего пользования, однако это не отменяет действующих ограничений.

За нарушение правил предусмотрена ответственность — как административная, так и уголовная. В первом случае речь идет о штрафе от двух до пяти тысяч рублей с возможной конфискацией лодки и снастей.

Хаминский отметил, что уголовная ответственность для рыбаков может выражаться в штрафе до 500 тысяч рублей, исправительных работах или лишении свободы сроком до двух лет. При этом он подчеркнул, что такие меры применяются только в случаях незаконного вылова в местах нереста, на миграционных путях или при причинении крупного ущерба.

Эксперт подчеркнул, что в нерестовый период контроль за соблюдением правил усиливается, поэтому даже незначительное нарушение может привести к серьезным последствиям.

