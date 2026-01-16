Азербайджан начал поставки газа в Германию и Австрию

Азербайджан начал поставлять газ в две страны — Австрию и Германию. Об этом сообщила государственная нефтяная компания SOCAR.

Отмечается, что поставки природного ресурса начинаются непосредственно с 16 января 2026 года. При этом сроки контрактов и количество отправляемого газа неизвестно.

«С января 2026 года начались поставки газа покупателям в Австрии и ФРГ», — написано в релизе, размещенном на официальном сайте компании.

Также в сообщении говорится о том, что в будущем SOCAR планирует расширить деятельность по сбыту газа, в том числе и в Европе, и на Ближнем Востоке.

Около года назад спикер МИД Украины Георгий Тихий говорил о том, что страна продумывает возможность транзита газа в Европу. Тогда он говорил, что государство понимает «сигналы» премьер-министра Словакии Роберта Фицо, поэтому хочет заранее подготовить нужную схему.

