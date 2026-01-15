На Солнце зафиксирована вторая мощная вспышка с начала 2026 года

Вторая по счету вспышка M-класса на Солнце в 2026 году зарегистрирована в ночь на 15 января. Об этом сообщили специалисты лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН в Telegram-канале.

По данным ученых, активная область № 4341, которая в начале января отметилась двумя мощными выбросами энергии на обратной стороне Солнца, теперь повернулась к Земле. В лаборатории отметили, что именно этот участок светила в ближайшее время, вероятнее всего, станет основным источником сообщений о солнечной активности.

Максимум излучения зафиксировали в 23:33 по московскому времени, уровень вспышки достиг значения M1.62. Уточнялось, что первая M-вспышка в текущем году произошла в той же области всего три дня назад.

Специалисты пояснили, что для данной зоны характерны продолжительные периоды затишья, во время которых накапливается энергия. После этого она высвобождается серией вспышек различной мощности.

Несмотря на то что событие классифицируется как вспышка средней силы, воздействия на Землю не фиксировалось. В лаборатории добавили, что новые проявления активности возможны в течение ближайших одного или двух дней. Однако подобные прогнозы носят ориентировочный характер и не опираются на строгие научные модели.

До этого, 8 января, в ИКИ РАН сообщали о солнечном взрыве, источник которого на тот момент находился вне зоны видимости с Земли и должен был появиться лишь спустя неделю. Причины того события тогда установить не удалось.

Ранее 5-tv.ru публиковал прогноз геомагнитной обстановки на 15 января 2026 года.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.