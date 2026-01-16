Почти месяц родственники и волонтеры разыскивают в Краснодарском крае пропавшую пенсионерку. Семья уверена: она стала жертвой мошенницы, которая выдала себя за магистра эзотерики и космоэнергетики. Аферистка обещала решить любые проблемы со здоровьем и даже вырастить новые зубы. Но все, что жертвы получали на самом деле — это огромные долги.

Как лжецелительнице удавалось входить в доверие — расскажет корреспондент «Известий» Тимур Солдатиков.

Оксана Батракова месяц пытается найти маму. После контакта с мастером эзотерики, пенсионерка Галина Безбражная пропала. Родственники обвиняют в похищении гадалку-целительницу Елену Светозар. Якобы мошенница воспользовалась уязвимым положением жертвы, чтобы отобрать имущество.

«Мы пытались предотвратить мамину пропажу. Мы ее вызвали в Краснодар, проводили с ней беседы, приводили различные аргументы, доводы. Она у нас сидела две недели. Забрали у нее телефон, с которого мама общалась с Еленой», — рассказала дочь Елены Безбражной Оксана Батракова.

На страницах в социальных сетях Елены Светозар написано, что она магистр космоэнергетики. Сама говорит, что врач-онколог, и вообще может решить любые проблемы со здоровьем. Даже вырастить новые зубы. На самом деле, многостаночница мира магии обирает до нитки доверчивых клиентов и пропадает.

Аферистка собиралась переписать на себя дом в хуторе Красная Батарея. Об этом она сообщила детям пенсионерки, ведь недвижимость записана на них. Четыре с половиной года гадалка обещала своей жертве вылечить диабет и послать неслыханные богатства.

Подготовила внушительный список требований. Для трансформации тела и духа мошеннице понадобились исполнительные производства от судебных приставов, квитанции от управляющей компании, все старые сберкнижки и даже советские деньги жертвы. Отдельным пунктом обозначила водичку с медом и лимоном.

Чудеса Елены Светозар вспоминают ее бывшие соседи из Миасса, где та жила.

«С самого начала мы удивлялись. Господи, какая ясновидящая? Она себя так афишировала. Тут и приглашала, и все. Я знаю, я вам объясню… Мы не видели от нее такой помощи. Только сбор денег», — рассказала бывшая соседка Елены Светозар Тамара Корж.

Елену-целительницу бывшие соседи называют аферисткой и очень умным и хитрым психологом. Однажды она убедила компанию бездомных людей служить ей. И поселила их у себя в подъезде, обещая перенести несчастных на новый уровень.

«Это она может наплести, на уровень. Она когда приехала, я с ней столкнулась, она с этими уровнями начала. Я говорю: "Давай, прекрати", и отошла. Она меня побаивалась. Я такой человек, что резко могу», — рассказала бывшая соседка Елены Святозар Людмила.

Единственный уровень, куда переносила гадалка своих клиентов — долговой. Обессиленные от страданий клиенты верили в любое чудо. Но все было не бесплатно. Елена Светозар заставляла брать кредиты и деньги отдавать ей. Полиция была частым гостем в этом двухэтажном многоквартирном доме.

«Приходили следователи много раз, спрашивали. Что у нее махинация в крупном размере шла. Сказали, что она все равно попадет под статью», — добавила бывшая соседка Елены Святозар Людмила Наумова.

Но это ничуть не убавило злодейские помыслы псевдоцелительницы. Ее новая жертва Галина Безбражная нуждается в медицинской помощи из-за диабета. Последний раз пенсионерка выходила на связь 1 января. Она позвонила дочери и сообщила, что с ней все в порядке. Но сказать, где находится, а тем более уйти отсюда не может, если сбежит — то погибнет.

Сейчас пенсионерку ищут волонтеры «Лизы Алерт». Родственники надеются, что ее смогут вызволить и вернуть домой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.