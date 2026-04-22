Целью были мирные люди: что известно об обрушении подъезда в Сызрани при атаке ВСУ

На месте работают более 300 человек.

О трагедии в Сызрани, где в результате террористической атаки ВСУ сегодня обрушился целый подъезд. Погибли женщина и ребенок. Еще 12 человек пострадали. Эта атака в очередной раз показала, что целью украинских боевиков всегда были именно мирные люди. За тем, что сейчас происходит на месте — наблюдает корреспондент «Известий» Данила Рябчиков. У него вся последняя информация.

Атака началась около трех часов ночи. В небе над Сызранью прогремело более десятка взрывов — это работала противовоздушная оборона. Однако один из дронов прорвался к жилому сектору. На улице Астраханской удар пришелся на четырехэтажный дом. Половина секции здания полностью разрушена — от крыши до первого этажа.

Сначала из-под завалов удалось вытащить четырех человек, включая ребенка. По последним уточненным данным МЧС, в результате атаки пострадали 12 человек, из них двое детей.

На месте работают более 300 спасателей, но сил оказалось недостаточно — в город дополнительно направили аэромобильную группировку МЧС России Волжского спасательного центра.

Несколько раз спасатели объявляли минуту тишины, чтобы услышать тех, кто еще под завалами. Но тщетно. В результате террористической атаки спасти двоих человек так и не удалось, погибли женщина и ребенок.

«По предварительной информации, под завалами людей нет. Работы продолжаются», — рассказал начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Самарской области Мирослав Пивень.

Всех жильцов разрушенного и поврежденного домов эвакуировали. Людей разместили в пунктах временного пребывания. С ними работают врачи и психологи МЧС оказывают необходимую медицинскую помощь.

Помимо обрушившегося подъезда, другой беспилотник повредил еще один многоэтажный дом в Сызрани. Там на шестом этаже вспыхнул пожар — его уже потушили. Обломки дрона упали во двор и уничтожили два автомобиля, еще несколько повреждены. Взрывной волной выбило окна в нескольких квартирах.

Обрушение подъезда в Сызрани
