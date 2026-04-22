Не только про усталость: почему одышка при подъеме по лестнице — тревожный знак

Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

Учащенное дыхание после небольших нагрузок может быть признаком развития тяжелого заболевания.

Почему трудно дышать при небольшой нагрузке

Пульмонолог Авдеев: одышка после малой нагрузки указывает на заболевание легких

Одышка после небольшой физической нагрузки может быть признаком серьезного заболевания легких и требует своевременной проверки. Об этом в беседе с Газета.ру рассказал пульмонолог Министерства здравоохранения России Сергей Авдеев.

По его словам, учащенное дыхание после интенсивной нагрузки считается нормой. Так, например, при беге или быстром подъеме по лестнице организм нуждается в большем количестве кислорода. Такая реакция проходит через одну-две минуты и не сопровождается другими симптомами.

Однако, как пояснил специалист, если человеку становится тяжело дышать при спокойном подъеме на третий этаж, это может указывать на развитие ХОБЛ — хронической обструктивной болезни легких. При таком случае эксперт порекомендовал пройти обследование, особенно если раньше подобная нагрузка не вызывала дискомфорта.

«Если вы поднимаетесь на третий этаж в спокойном темпе и вам уже тяжело дышать — это повод для обследования. Особенно если раньше вы этот же маршрут проходили легко», — пояснил врач.

Известно, что ХОБЛ — хроническое заболевание, при котором дыхательные пути постепенно сужаются из-за воспаления. В результате легкие хуже справляются с газообменом, воздуху становится сложнее поступать внутрь и выходить наружу, а одышка со временем усиливается.

Также врач обратил внимание на важность отслеживания изменений. Если раньше человек легко поднимался на несколько этажей, а со временем стал быстрее задыхаться, это может указывать на прогрессирование болезни.

Кроме того, многие люди привыкают к ухудшению самочувствия и начинают ограничивать активность, так как считают это возрастной нормой. По мнению Авдеева, это опасная ошибка, поскольку заболевание может развиваться незаметно. Он добавил, что особое внимание к таким симптомам нужно уделять людям старше 40 лет, а также тем, кто работает на вредных производствах или страдает хроническим кашлем.

