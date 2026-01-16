Минздрав Коми рассказал о состоянии девяти пострадавших при взрыве

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 42 0

Про инцидент стало известно днем 15 января.

Сколько человек пострадали при взрыве в Сыктывкаре

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Девять пострадавших при взрыве в Сыктывкаре находятся в тяжелом состоянии

Девять пострадавших в результате взрыва в Центре профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре находятся в больницах в тяжелом или крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщили в Минздраве республики Коми.

Известно, что всего лечение проходят 18 человек, среди которых 12 мужчин и шесть женщин. Пятеро пострадавших находятся на лечении в Эжвинской городской больнице, четверо из них в крайне тяжелом состоянии.

«Семь человек — в Коми республиканской больнице (пятеро тяжелых, двое средней тяжести), шесть человек (состояние удовлетворительное) получают лечение в терапевтическом отделении медсанчасти МВД», — говорится в сообщении Минздрава.

О взрыве стало известно днем 15 января. По предварительным данным, светошумовая граната взорвалась в учебном корпусе в 12:25 по московскому времени. Из помещения эвакуировали около 200 человек. По факту ЧП возбудили уголовное дело. Обстоятельства инцидента устанавливают.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что девять раненых госпитализировали после хлопка в тренировочном корпусе МВД в Коми.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

