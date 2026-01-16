CNN: вероятный организатор убийства посла России Карлова скрывается в Канаде

Один из организаторов убийства посла России в Турции Андрея Карлова Джемаль Караата скрывается в Канаде и сменил имя. Об этом сообщает CNN Türk со ссылкой на источники в спецслужбах.

Согласно материалам издания, сбежавший турок после объявления местными властями в розыск «боится быть похищенным Россией», поэтому пошел на такой шаг. Известно, что теперь его зовут Салих Ада.

На новом месте Салих Ада работал психотерапевтом по вопросам управления тревожностью, депрессией и гневом в компании «Qualia Counselling Services», а также был ассистентом профессора на кафедре английского языка в Университете Фатих.

Российского посла Андрея Карлова убили 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Нападавшего ликвидировали. Российский МИД назвал произошедшее терактом. Дипломату посмертно присвоили звание Героя России.

В 2021 году власти Турции огласили судебный приговор, согласно которому пять человек получили пожизненный срок, восемь человек приговорили к тюремному заключению от пяти до 15 лет. Шесть человек оправдали.

