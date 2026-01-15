«Крысы покидают корабль»: министр финансов США о выводе средств из Ирана

Лилия Килячкова
Соединенные Штаты отслеживают передвижение финансов.

Бессент сравнил вывод средств из Ирана с бегством крыс

Фото: www.globallookpress.com

Министр финансов США Бессент сравнил вывод средств из Ирана с бегством крыс

Власти США наблюдают, как иранские чиновники выводят капитал из страны на фоне продолжающихся массовых антиправительственных протестов. Об этом в интервью Newsmax заявил министр финансов Соединенных Штатов Америки Скотт Бессент.

«Мы видим, что крысы покидают корабль, мы видим, как миллионы, десятки миллионов долларов вывозятся из страны, тайно вывозятся иранским руководством», — сказал глава министерства финансов США.

Бессент подчеркнул, что денежные средства поступают в банки и финансовые учреждения по всему миру, и Соединенные Штаты отслеживают движение средств. По словам Бессента, они могут это делать через банковскую систему или цифровые активы. Министр финансов США заявил, что иранским руководителям не удастся их сохранить.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что президент России Владимир Путин выступил против внешнего вмешательства во внутренние дела Ирана. Москва намерена и дальше развивать сотрудничество со странами Ближнего Востока и Северной Африки, опираясь на принципы доверия и партнерства.

