На Украине ввели режим ЧС в сфере энергетики

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 48 0

С наибольшими проблемами столкнулись в Киеве и Одесской области.

На Украине ввели режим ЧС в сфере энергетики

Фото: www.globallookpress.com/Hennadii Minchenko

На Украине ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в сфере энергетики. Об этом проинформировал министр энергетики Денис Шмыгаль в Telegram-канале.

«Это необходимо, прежде всего, для максимальной координации действий всех служб в столице, регионе и общинах», — говорится в сообщении.

Он уточнил, что на время действия режима гражданам Украины разрешается передвигаться в период комендантского часа в пункты обогрева. Также упростят процедуру подключения резервных источников энергоснабжения. Резервные мощности перераспределят между регионами в зависимости от потребностей объектов критической инфраструктуры.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 14 января назначил Дениса Шмыгаля руководителем работ по поддержке людей в данных условиях. Министр заявил, что в стране не осталось электростанций, которые бы не были бы повреждены. Он отметил, что с наибольшими проблемами в этой сфере столкнулись в Киеве и Одесской области.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что мэр Киева призвал жителей по возможности на время покинуть город из-за проблем с тепло- и электроснабжением.

