Мужчина расстрелял троих хулиганов на остановке в центре Москвы

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков

Конфликт начался еще в автобусе.

Фото, видео: © РИА Новости/Наталья Селиверстова; 5-tv.ru

Житель Москвы расстрелял троих хулиганов на остановке в центре столицы. Видео с места инцидента есть в распоряжении 5-tv.ru.

Как отмечают очевидцы произошедшего, трое мужчин неприлично вели себя в автобусе, на что обратил внимание один из пассажиров и сделал им замечание. Конфликт начался в транспорте, потом мужчины вышли на остановку, где продолжили выяснять отношения.

Но вероятно, пассажир торопился по свои делам, и не долго думая, достал травматический пистолет, расстреляв троих дебоширов. Мужчин госпитализировали в ближайшие медучреждения.

На месте работают правоохранительные органы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как в Екатеринбурге девушку облили кислотой в подземном паркинге жилого комплекса. Инцидент произошел утром 12 января. По словам свидетелей, мужчина заранее занял удобную позицию на лестнице, которая вела в паркинг, и напал в момент, когда девушка спускалась.

После он выбросил стеклянную бутылку и убежал в сторону расположенной рядом стройплощадки. Жители дома, услышав крики, оперативно вызвали экстренные службы.

