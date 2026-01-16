Названа причина взрыва в Центре профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре

МВД назвало действия преподавателя причиной взрыва в центре подготовки МВД в Сыктывкаре

По предварительным данным, причиной возгорания в Центре профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре стали непрофессиональные действия одного из преподавателей во время проведения занятия. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД в Республике Коми в Telegram-канале.

«Министр внутренних дел по Республике Коми Андрей Сицский отстранил от исполнения служебных обязанностей начальника Центра профессиональной подготовки регионального МВД», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего. В МВД сообщили, что по результатам проверки виновных привлекут к ответственности. Ситуация находится на личном контроле Министра внутренних дел по Республике Коми генерал-майора полиции Андрея Сицского.

О взрыве стало известно днем 15 января. По предварительным данным, светошумовая граната взорвалась в учебном корпусе в 12:25 по московскому времени. Из помещения эвакуировали около 200 человек. По факту ЧП возбудили уголовное дело. Обстоятельства инцидента устанавливают.

В результате инцидента в больницы попали 18 человек, среди которых 12 мужчин и шесть женщин. Пятеро пострадавших находятся на лечении в Эжвинской городской больнице, четверо из них в крайне тяжелом состоянии.

