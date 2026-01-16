Директора парка «Куршская коса» отправили под домашний арест на два месяца

Анатолию Калине инкриминируют незаконную вырубку лесных массивов.
Фото: Александр Мелехов/ТАСС
Директора калининградского национального парка «Куршская коса» Анатолия Калину отправили под домашний арест на два месяца. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru.
Мужчина фигурирует в уголовном деле о незаконной вырубке лесного массива — следствие считает, что он с группой соучастников организовал добычу древесины на гектаре особо охраняемой зоны, признанной объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Вырубку подозреваемый вел, пользуясь должностью, чтобы избежать наказания.
Урон, нанесенный природе на указанном участке, оценили в более чем 12,7 миллионов рублей. Калине инкриминировали ч. 3 ст. 260 УК РФ — «Незаконная рубка лесных насаждений».
Ранее 5-tv.ru писал, что мужчина проводил вырубку деревьев для постройки отеля в интересах частного инвестора, состоявшего в близких приятельских отношениях с Калиной.
Для сокрытия факта преступления обвиняемый устроил свободный проезд специальной техники, чтобы вывозить с территории срубленные стволы и выравнивать земельный участок. По месту жительства Калины провели обыск.
