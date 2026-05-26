ФСБ и КГБ Белоруссии пресекли попытку Украины ввезти в Россию более 500 бомб

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ совместно со спецслужбами Белоруссии предотвратили попытку Украины ввезти на территорию России более 500 взрывных устройств. Об этом сообщил глава ФСБ Александр Бортников.

«Пресечена организованная Киевом попытка ввоза в Российскую Федерацию более 500 взрывных устройств с целью осуществления терактов», — сказал Бортников во время выступления на 58-м заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран Содружества Независимых государств (СНГ).

Совместную операцию ФСБ и КГБ провели в начале 2026 года. Бортников подчеркнул, что подобные действия киевских властей несут прямую угрозу всему Содружеству.

Также в речи он сказал, что есть и другие примеры успешной работы его ведомства со спецслужбами иных республик. Раскрывать детали глава ФСБ не стал, подчеркнув, что это нецелесообразно.

Ранее пресс-служба ФСБ сообщила, что с начала 2026 года российские спецслужбы предотвратили 101 преступление террористического характера. В это число вошли 78 нереализованных терактов. Тогда в ведомстве подчеркнули: Украина не снижает своей активности по вербовке граждан через мессенджеры. В связи с чем россиянам напомнили, что все, кто соглашается помочь врагу будут привлечены к ответственности.

