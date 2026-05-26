В распоряжении 5-tv.ru появилась запись с места теракта ВСУ в педагогическом колледже в Старобельске, произошедшем 22 мая.

На видео запечатлены мгновения кромешного ада — объятые пламенем учебные здания, куда поздней ночью прилетели боеприпасы украинских формирований. В тот момент внутри безмятежно спали студенты.

Прибежавшие на шум горожане, рискуя собственными жизнями, вслушивались в стоны, доносившиеся из-под обломков, и пытались извлечь выживших. В воздухе при этом отчетливо слышен монотонный гул украинских беспилотников.

Позднее, когда спасатели разобрали дымящиеся завалы, выяснилось, что жертвами бесчеловечного преступления стал 21 человек, все — совсем молодые ребята — самым старшим из которых было 22 года.

Пострадавшими в результате удара по колледжу и общежитию в Луганской Народной Республике числятся 65 человек. В ответ на этот теракт российские военные нанесли массированный удар возмездия по военным целям в Киеве.

Во внешнеполитическом ведомстве позже дали понять, что подобные удары по центрам принятия решений и ВПК будут носить регулярный характер.

