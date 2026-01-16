Командующий группировкой «Запад» сообщил о провале наступления ВСУ на Купянск

Евгения Алешина
Военные продолжают вести боевые действия на всех четырех направлениях специальной военной операции.

Несмотря на попытки прорыва Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Купянск, все районы населенного пункта находятся под контролем российской армии. Об этом сообщил командующий группировкой войск «Запад» генерал-полковник Сергей Кузовлев.

«Районы находятся под нашим контролем. Мы оцениваем, что противник не отказался от своего замысла. Его наступательная операция, которую он проводил в ноябре–декабре месяце, успеха не принесла», — доложил он министру обороны Андрею Белоусову во время совещания.

Кузовлев добавил, что группировка «Запад» продолжает вести боевые действия на всех четырех направлениях специальной военной операции с общим фронтом более 320 километров. В декабре группировка освободила шесть населенных пунктов: Кучеровка, Подолый, Куриловка, Новоплатоновка, Богуславка и Диброво. В данный момент в десяти населенных пункта идут освободительные бои.

 

Ранее 5-tv.ru писал, что армия России освободила Закотное в ДНР и Жовтневое в Запорожской области. Подразделения группировки войск «Восток» продолжают продвижение в глубину обороны ВСУ.

