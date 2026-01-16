Подразделения группировки войск «Восток» продолжают продвижение в глубину обороны противника.
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
Российские военные установили контроль над населенными пунктами Закотное в ДНР и Жовтневое в Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве уточнили, что подразделения группировки войск «Юг» добились успеха в результате активных и решительных действий. Одновременно силы группировки «Восток» продолжили наступление, углубляясь в оборонительные рубежи противника.
Помимо этого, сообщили в Минобороны, подразделения группировки «Север» в ходе боевых действий в Сумской области установили контроль над населенным пунктом Комаровка.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин обратился к гражданам страны и объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года, целью которой является защита жителей ДНР. В качестве ключевых задач обозначены демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер неоднократно заявлял, что Вооруженные силы Украины возобновили массированные обстрелы жилых районов Луганской и Донецкой народных республик.
Попытки урегулировать ситуацию дипломатическим путем не дали результата, что и стало причиной решения об оказании военной поддержки ДНР. В то же время США, страны Евросоюза и НАТО представили происходящее как «вторжение» и начали оказывать военную помощь властям киевского режима.
Ранее, писал 5-tv.ru, ВС РФ освободили населенный пункт Зеленое в Запорожской области.
