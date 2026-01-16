Центробанк хочет взыскать с депозитария Euroclear более 18 триллионов рублей

Московский арбитраж начал рассмотрение по существу иска российского к западным так называемым «партнерам». Наш Центробанк хочет взыскать с бельгийского депозитария Euroclear 18 триллионов рублей. Дело называют беспрецедентным. С правовой точки зрения Запад не имеет никаких юридических оснований почти четыре года блокировать суверенные активы России. Корреспондент «Известий» Антон Золотницкий — о перспективах этого дела.

Арбитражному суду явно нужно было предусмотреть зал побольше. Процесс на 18 с лишним триллионов рублей в тесной комнате помещался с трудом. Представители Центробанка принесли целые пакеты документов.

Депозитарий Euroclear, где удерживается большая часть замороженных российских активов, видимо, сделал ставку на количество юристов — за одним столом сразу четыре. Они же сразу потребовали прекратить дело.

Аргументов услышать уже не удалось. По просьбе представителей Центробанка суд перевел рассмотрение в закрытый режим. Вместе с журналистами в коридоре ждали и частные инвесторы. Давали импровизированную пресс-конференцию. Их деньги тоже заморожены Euroclear.

«Мы не могли избавиться от токсичных бумаг, от американских. Вот у меня американские акции и акции немецких компаний. Опять же, гиганты, BMW, Volkswagen, Bayer, Bass, и так далее», — отметила частный инвестор Елена Моргунова.

Внешне выгодные инвестиции в западные экономики оказались капканом. Елена теперь может потерять около ста тысяч долларов. Банк России точную сумму своих убытков не называет. Но по разным оценкам, на счетах в Euroclear лежит около 194 миллиардов евро наших активов. В пересчете и получается 18 триллионов рублей.

Разбирательство в Арбитражном суде Москвы — очевидно, только первый этап долгих тяжб о судьбе российских суверенных активов. В Центробанке уже заявляли: отстаивать интересы нашей страны, вполне вероятно, продолжат и в международных инстанциях.

Такая перспектива особенно пугает еврочиновников. Правовых оснований ни удерживать, ни тем более изымать российские средства у них нет. Зато появляются риски.

«Мы, как потерпевшая сторона, вправе будем требовать сатисфакции в виде тех же пеней, неустоек. Ну или, как в обиходе это более известно, процентов за пользование чужими денежными средствами», — сказал юрист, председатель Союза потребителей Российской Федерации Алексей Койтов.

«Другие страны, которые хотят инвестировать в европейскую экономику, они задаются вопросом, а для чего мы это вообще будем делать. Если в любой момент мы можем взять и лишиться такого рода активов, то это уже происходит», — добавил юрист, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Семеновский.

Ответственность за коллективное воровство европейцы коллективно разделить не захотели. На декабрьском саммите в Брюсселе ЕС не смог согласовать выделение Киеву так называемого «репарационного кредита» из российских активов. Хотели дать Зеленскому 140 миллиардов евро не своих денег. Пришлось затянуть пояса и выделить 90 миллиардов своих. Якобы в долг, но все все понимают.

«Всем известно, что Украина не сможет погасить этот кредит ни за что на свете. Однако сейчас у союза нет финансовых ресурсов на этот и следующий год, которые он мог бы предоставить Украине. Вот почему они вместе решили взять кредит в 90 миллиардов евро», — заявлял премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Венгрия, Чехия и Словакия в новой брюссельской финансовой пирамиде участвовать отказались. Локомотивом, вероятно, как и всегда станет Германия. Впрочем, наполеоновские амбиции Европы ее возможностям уже давно не соответствуют.

«Европейские страны сами находятся в очень тяжелом экономическом положении. Франция находится на грани краха, Испания, Италия все еще находятся на грани банкротства, а Германия разоряется так, как никогда раньше в послевоенной истории», — отметил немецкий политолог Айке Хаммер.

Киевские подопечные добивают, требуя от ЕС уже 800 миллиардов долларов на ближайшие десять лет. Столько денег европейцам точно не найти. А значит, к идее украсть российские активы наверняка вернутся — в надежде избежать ответственности. В конце концов, можно просто повторять как мантру то, что представители Euroclear отвечали журналистам после первого заседания суда.

