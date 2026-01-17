В России собрались утвердить единый размер ручной клади для всех авиакомпаний

В России предложили ввести единый размер ручной клади для всех авиакомпаний. В Госдуме считают, что одинаковые параметры багажа повысят удобство полета для пассажиров.

Габариты не должны зависеть от авиакомпании, тарифа и модели самолета. Как раз из-за последнего часто возникают спорные ситуации и даже судебные разбирательства. Перед рейсом борт меняют, а пассажир узнает об этом только в воздушной гавани, когда менять чемодан на другой уже поздно.

Ранее 5-tv.ru писал, что Международная ассоциация авиатранспорта (IATA) с 1 января 2026 года изменила правила провоза пауэрбанков и техники с литий-ионными батареями на борту самолетов. Соответствующий документ размещен на официальном сайте IATA.

Это связано с тем, что литий-ионные батареи, используемые в большинстве современных электронных устройств, включая смартфоны, ноутбуки и другие гаджеты, могут вызывать взрывы или пожары, особенно при неправильном обращении.

