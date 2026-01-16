Коньки, парус и сюрприз: лидер фракции «Новые люди» исполнил новогодние желания трех детей

Эфирная новость 35 0

Девочки с родителями приехали в Москву и посетили Государственную Думу.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Гунеев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Лидер фракции «Новые люди» исполнил новогодние желания трех детей

Сегодня сбылась мечта Златы из Ямало-Ненецкого автономного округа. Девочка впервые вышла на лед главного катка страны.

Школьница стремится стать фигуристкой и очень хотела получить в подарок новые коньки. Шарик с ее желанием снял с елки лидер фракции «Новые люди». Алексей Нечаев решил, что Злате будет интересно еще и поучиться катанию у участницы Олимпийских игр Анастасии Гребенкиной.

Также исполнились желания еще двух детей. Лиза из ДНР мечтала попробовать себя в роли капитана корабля, и теперь сможет научиться парусному спорту. Валерия просто попросила какой-нибудь сюрприз, и с подарком смогли угадать, это ролики. А еще девочкам провели экскурсию по Государственной Думе.

«Раньше мы дарили подарок, созванивались, но в этом году я понял, что на расстоянии это что-то не то. Поэтому детей позвали в Москву с родителями, чтобы познакомиться и побольше о детях узнать. Это интереснее гораздо. Я считаю, в чудеса верим все мы. Важно не только в них верить, важно их делать», — сказал руководитель фракции «Новые люди» в Госдуме Алексей Нечаев.

Также детям и их родителям организовали насыщенную праздничную программу в Москве. Они побывали на Красной площади и в Художественном музее.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-12° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
77.83
-0.70 90.54
-1.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:53
Артистка не настоящая: в Петербурге возмутились концерту «фальшивой» певицы Sade
22:37
Против протаранившего машину ДПС в Балашихе водителя возбудили уголовное дело
22:34
Политолог сравнил полицейских в России и США при задержании нарушителей на авто
22:15
«Страх — бумажный потолок»: Боня о том, почему горы для нее сильнее инстинкта
22:00
Фамилицид: друг пропавшего Усольцева настаивает на кровавой версии исчезновения семьи
21:43
Путин провел совещание по развитию беспилотных систем. Главное

Сейчас читают

Эксперт рекомендует казахстанцам читать EADaily через VPN
«Ор и мат»: старшая дочь Глюкозы устроила пожар в квартире
Не срезать силу и удачу: лунный гороскоп стрижек на январь 2026
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Крещение Господне: где окунуться в Москве и традиции праздника
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026