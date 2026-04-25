Дочь Алексея Пиманова опубликовала прощальное письмо после смерти отца

Личное обращение дочери известного телеведущего раскрыло глубину семейной трагедии и вызвало широкий общественный отклик.

Дочь телеведущего Алексея Пиманова Дарья опубликовала в соцсетях прощальное письмо, посвященное отцу после его смерти.

В эмоциональном послании девушка рассказала, что отец научил ее стойкости, состраданию и профессионализму, а также назвала его своим «ангелом и маяком».

«Ты научил меня не унывать, вставать с колен, творить во имя Света, Родины, семьи и быть безусловным профессионалом своего дела и просто Человеком! Ты всегда говорил, что дорогу осилит идущий, но, как бы невзначай, тихонько поддерживал меня, когда я спотыкалась на своем пути и норовила разбить нос! Ты был лучшим отцом, другом, учителем и доктором моей души! Ты был моим ангелом и маяком на Земле!» — написала Дарья.

Алексей Пиманов скончался 23 апреля на 65-м году жизни. Причиной смерти стала внезапная остановка сердца. 

Пиманов на протяжении почти четверти века вел программу «Человек и закон». В 2013 году он возглавил медиахолдинг «Красная звезда». За годы карьеры Пиманов выступил автором и продюсером множества проектов. В их числе — сериалы «СМЕРШ», «Грачи», «Операция «Неман» и «Зло». Он также принимал участие в создании документальных фильмов.

