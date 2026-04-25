В Коми мужчина погиб после нападения медведя

Светлана Стофорандова Журналист 43 0

Житель отправился в лес за дровами, где на него и накинулся дикий зверь.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В Усть-Цилемском районе Коми мужчина погиб в результате нападения медведя. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Все произошло в районе деревни Трусово. Как рассказала местная жительница, мужчина 1970 года рождения отправился в лес за дровами, где на него и накинулся дикий зверь.

Несмотря на ранения, пострадавшему удалось добраться до своего дома. Однако он скончался, не дождавшись медицинской помощи.

По факту случившегося сейчас проводится проверка. Следователи выясняют все обстоятельства этой трагедии.

Местная администрация напомнила жителям, что весной дикие животные особенно агрессивны, и посоветовала без крайней необходимости не посещать лес.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что во время циркового представления в Ростове-на-Дону тигр выпрыгнул в зрительский зал. Зверь испугался рухнувшей защитной сетки, перепрыгнул ограждение и направился к гостям. Людей экстренно эвакуировали из помещения. По предварительным данным, никто не пострадал.

В Коми мужчина погиб после нападения медведя
