Захарова исполнила трюк с мячом на баскетбольном турнире в Ижевске

Представитель МИД России раскрутила мяч на пальце.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Представитель МИД Захарова исполнила трюк с мячом на турнире в Ижевске
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова приняла участие в чемпионате по баскетболу в Ижевске, в ходе которого продемонстрировала эффектный трюк с мячом. Видео публикуют РИА Новости.
Речь идет о суперфинале школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ», представитель дипломатического ведомства присоединилась к фристайлерам и раскрутила баскетбольный мяч на пальце.
Ранее Мария Захарова заявила о росте «исторической агрессии» за рубежом. Официальный представитель МИД России подчеркнула: Москва видит то, как в отдельных европейских странах набирает обороты так называемая «война» с памятниками в честь советских солдат.
Такое заявление Мария Захарова сделала в преддверии Дня памяти геноцида советского народа. Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об установлении новой памятной даты — 19 апреля. В 2026 году его отметили впервые.
