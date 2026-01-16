Дмитрий Маликов выпустил песню «Трамвай «Пятерочка» в рамках трибьюта «Любэ»

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 46 0

Песня «Трамвай «Пятерочка» вошла во второй альбом коллектива, вышедшим в 1992 году.

Дмитрий Маликов исполнил песню Трамвай Пятерочка Любэ

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Певец Дмитрий Маликов принял участие в записи трибьют-альбома группы «Любэ 35. Все опять начинается…». В рамках проекта артист спел песню «Трамвай «Пятерочка». Новость об этом появилась на странице «Любэ» в соцсети «ВКонтакте».

«Эта песня мне всегда нравилась. У меня бабушка жила в Черемушках, и я туда ездил в детстве. И я, в общем-то, коренной москвич, поэтому мне все эти улочки, переулочки и скамеечки, искусно созданные музыкой и словами Игоря Матвиенко и словами Михаила Андреева, знакомы», — рассказал Маликов.

Песня «Трамвай «Пятерочка» вошла во второй альбом коллектива, вышедшим в 1992 году. Критики восприняли композицию положительно.

Маликов поделился, что начал свой путь параллельно с группой «Любэ» и успел сдружиться с Николаем Расторгуевым, Андреем Лукиновым и Игорем Матвиенко во время гастролей и сборных выступлений. По этой причине Маликов был очень рад, что ему предложили спеть для трибьютного альбома.

Трибьют «Любэ 35. Все опять начинается» — это переосмысление песен группы другими артистами в их неповторимом стиле. В этой работе приняли участие более 50 исполнителей и коллективов различных поколений и жанров.

Ранее 5-tv.ru писал, что группа «После 11» исполнила песню «Ты неси меня река» в рамках трибьюта «Любэ».Для каждого из участников коллектива творчество «Любэ» имеет особое значение.

