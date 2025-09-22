Группа «После 11» исполнила песню «Ты неси меня река» в рамках трибьюта «Любэ»

Коллектив «После 11» перепел песню «Ты неси меня, река» в рамках трибьют-альбома «Любэ 35. Все опять начинается…». В новом прочтении хита за основу взято многоголосие. Мужские хоровые голоса в созвучии с классическим «рокерским» звучанием дают композиции новую жизнь, погружают слушателя в магическое пространство. Участники коллективов рассказали 5-tv.ru о песне.

Пресс-служба коллектива «После 11»; 5-tv.ru

Заслуженный артист России и лидер «После 11» Юрий Постарнаков рассказал, что очень рад возможности принять участие в трибьюте. Выбор песни «Ты неси меня, река» неслучаен — она как нельзя лучше отражает специфику группы, дает возможность каждому из ее участников раскрыть свой потенциал.

«Когда мы узнали, что доступна для трибьюта „Ты неси меня, река“, то очень сильно обрадовались. Спасибо большое авторам, Николаю Расторгуеву за его неповторимый талант. Потому что, когда он начинает петь, я вспоминаю детство, возникают по-хорошему патриотические ощущения от симбиоза его голоса и авторов, которые написали такую прекрасную музыку», — добавил Постарнаков.

О том, что творчество «Любэ» вызывает ассоциации с детством, заявил также вокалист группы Николай Феоктистов. Он отметил, что эта музыка рождает в голове пейзажи рек и бескрайних просторов России.

«И это простое звучание Николая Расторгуева и его ансамбля — это что-то душевное, деревенское, от чего на душе сразу становится хорошо и легко», — сказал Феоктистов.

Песня «Ты неси меня, река» группы «Любэ» продолжает жить новой жизнью спустя более двух десятилетий с момента своего выхода. Композиция, получившая в 2002 году сразу две престижные музыкальные награды — «Песня года» и «Шансон года», вновь оказалась в центре внимания благодаря участию в музыкальном трибьют-проекте и давним разговорам о возможном сходстве с песней американской певицы Бейонсе.

Композитор Игорь Матвиенко отметил, что создание этой песни стало результатом совместной работы с режиссером Александром Миттой для сериала «Граница. Таежный роман», где композиция впервые прозвучала.

«Я благодарен этому замечательному режиссеру за нашу совместную работу для сериала „Граница. Таежный роман“, после которого у группы „Любэ“ появилась песня „Ты неси меня, река“ на его стихи», — рассказал Матвиенко.

Лидер «Любэ» Николай Расторгуев также вспомнил давнюю историю, связанную с подозрениями в плагиате этой песни.

«Что касается той истории с плагиатом — мы, русские люди, склонны к прощению. Я, правда, думаю, что Бейонсе даже не подозревает о существовании ансамбля „Любэ“, так как пишет же песни не она, а авторы», — отметил он.

Группу «После 11» основали студенты Саратовской государственной консерватории имени Л. В. Собинова. Их репертуар — зажигательные композиции в сочетании с глубокой мужественной лирикой. Коллектив черпает вдохновение из народных истоков, часто использует многоголосие.

В свое время подход группы к работе оценила народная артистка РФ Надежда Бабкина. Музыканты до сих пор находятся в отличных творческих и дружеских отношениях.

