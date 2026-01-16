Против протаранившего машину ДПС в Балашихе водителя возбудили уголовное дело

Уголовное дело возбудили против водителя Porsche, протаранившего автомобиль дорожно-патрульной службы (ДПС) в Балашихе. Об этом сообщило главное следственное управление СК в Московской области в Telegram-канале.

«Возбуждено уголовное дело по факту противоправных действий, совершенных в отношении сотрудника полиции, а также повреждения имущества», — говорится в сообщении ведомства.

В пятницу, 16 января, сотрудники ДПС, увидев автомобиль с нечитаемыми номерами, двигающийся по улице Терешковой в Балашихе, подали водителю сигнал об остановке.

Водитель элитной иномарки не отреагировал на законные требования инспектора и попытался уехать от полицейских. При попытке скрыться от погони он врезался в автомобиль ДПС, после чего застрял в сугробе, тогда же водителя задержали.

Юрист Лев Воропаев в беседе с 5-tv.ru сравнил действия полиции при задержании Porsche с практикой правоохранителей в США. По словам спецималиста, применение оружия полицией при задержании Porsche в Балашихе правомерно, если нарушитель представлял угрозу окружающим. При этом эксперт указал на более гуманное отношение отечественных силовиков к нарушителям.

