Против протаранившего машину ДПС в Балашихе водителя возбудили уголовное дело

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 21 0

Водитель элитной иномарки не отреагировал на законные требования инспектора и попытался уехать от полицейских, чем спровоцировал погоню со стрельбой.

Инцидент с Porsche в Балашихе — подробности

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Уголовное дело возбудили против водителя Porsche, протаранившего автомобиль дорожно-патрульной службы (ДПС) в Балашихе. Об этом сообщило главное следственное управление СК в Московской области в Telegram-канале.

«Возбуждено уголовное дело по факту противоправных действий, совершенных в отношении сотрудника полиции, а также повреждения имущества», — говорится в сообщении ведомства.

В пятницу, 16 января, сотрудники ДПС, увидев автомобиль с нечитаемыми номерами, двигающийся по улице Терешковой в Балашихе, подали водителю сигнал об остановке.

Водитель элитной иномарки не отреагировал на законные требования инспектора и попытался уехать от полицейских. При попытке скрыться от погони он врезался в автомобиль ДПС, после чего застрял в сугробе, тогда же водителя задержали.

Юрист Лев Воропаев в беседе с 5-tv.ru сравнил действия полиции при задержании Porsche с практикой правоохранителей в США. По словам спецималиста, применение оружия полицией при задержании Porsche в Балашихе правомерно, если нарушитель представлял угрозу окружающим. При этом эксперт указал на более гуманное отношение отечественных силовиков к нарушителям.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-12° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
77.83
-0.70 90.54
-1.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:53
Артистка не настоящая: в Петербурге возмутились концерту «фальшивой» певицы Sade
22:37
Против протаранившего машину ДПС в Балашихе водителя возбудили уголовное дело
22:34
Политолог сравнил полицейских в России и США при задержании нарушителей на авто
22:15
«Страх — бумажный потолок»: Боня о том, почему горы для нее сильнее инстинкта
22:00
Фамилицид: друг пропавшего Усольцева настаивает на кровавой версии исчезновения семьи
21:43
Путин провел совещание по развитию беспилотных систем. Главное

Сейчас читают

Эксперт рекомендует казахстанцам читать EADaily через VPN
«Ор и мат»: старшая дочь Глюкозы устроила пожар в квартире
Не срезать силу и удачу: лунный гороскоп стрижек на январь 2026
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Крещение Господне: где окунуться в Москве и традиции праздника
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026