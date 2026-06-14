Лавров прибыл в Белоруссию с рабочим визитом

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 30 0

Глава российского МИД пробудет в Минске два дня.

Лавров прибыл в Белоруссию с рабочим визитом

Фото: © РИА Новости/Кристина Соловьёва

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Белоруссию с рабочим визитом. Самолет главы российского внешнеполитического ведомства приземлился в аэропорту Минска. Об этом сообщили РИА Новости.

В ходе поездки Лаврова примет президент Белоруссии Александр Лукашенко. Также запланированы переговоры с министром иностранных дел республики Максимом Рыженковым как в узком составе, так и с участием расширенных делегаций.

Визит российского дипломата продлится два дня — 14 и 15 июня. Помимо официальных встреч, глава МИД России примет участие в церемонии возложения венка к Монументу Победы в Минске, приуроченной к 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

Как сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, стороны намерены обсудить широкий спектр вопросов, связанных с двусторонним взаимодействием и международной обстановкой.

Стороны намерены обсудить широкий круг вопросов двустороннего взаимодействия и актуальные международные темы. Особое внимание планируется уделить дипломатическому сопровождению интеграционных процессов в рамках Союзного государства, а также укреплению его позиций на международной арене.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.91
0.12 82.97
-0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:22
Умирал на руках матери: раскрыты жуткие подробности убийства подростка в Башкирии
20:06
К чуть не утонувшей в воронежском бассейне трехлетней девочке не пустили скорую
19:44
Умерла сыгравшая в «Кибердеревне» и «Царевне-лягушке» актриса Татьяна Плетнева
19:42
Лавров прибыл в Белоруссию с рабочим визитом
19:36
Путин: Зеленский попытается продлить конфликт на Украине
19:33
В Башкирии арестовали мужчину за убийство школьника ради пакета с едой

Сейчас читают

Умерла сыгравшая в «Кибердеревне» и «Царевне-лягушке» актриса Татьяна Плетнева
Трамп пообещал «дискомбобулировать» врагов США
Тайга «съела» семью? Эксперт назвал тревожные версии исчезновения Усольцевых
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 июня, для всех знаков зодиака

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео