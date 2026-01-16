Юрист сравнил действия полиции при задержании Porsche с практикой правоохранителей в США

Применение оружия полицией при задержании Porsche в Балашихе правомерно, если нарушитель представлял угрозу окружающим. При этом российские правоохранители действуют намного мягче по отношению к нарушителем, нежели американские коллеги, которым можно стрелять на поражение. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал автоюрист Лев Воропаев.

«Если полиция стреляла по колесам, по тому транспортному средству, которое не выполнило законное требование сотрудников Госавтоинспекции об остановке, такие действия этого водителя могли создать угрозу безопасности граждан или имуществу граждан. Здесь мы говорим о правомерности действий сотрудников Госавтоинспекции», — пояснил автоюрист.

По словам Воропаева, в таких случаях проводится обязательное расследование, в котором оценивается правомерность действий госорганов и виновность нарушителя.

«В Соединенных Штатах есть такая возможность у сотрудников полиции — они могут, насколько я понимаю, в случае угрозы сотруднику, стрелять на поражение <…> что, конечно, в наших реалиях недопустимо», — отметил Воропаев.

Эксперт подчеркнул, что в России полицейские действуют в строгом соответствии с регламентами и нормативами.

Как ранее писал 5-tv.ru, в Балашихе полицейские открыли огонь по Porsche, который врезался в автомобиль дорожно-патрульной службы (ДПС). Водитель элитной иномарки не отреагировал на законные требования представителей правоохранительных органов. Напротив, мужчина, находившийся за рулем, планировал уехать от полицейских. В попытке скрыться от погони он врезался в автомобиль ДПС, после чего Porsche застрял в сугробе, а водителя задержали.

