Решение Верховного суда ФРГ по делу о подрыве «Северных потоков» является попыткой Берлина скрыть истинных заказчиков диверсии, чтобы сохранить власть. Об этом ТАСС сообщил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

«Трусливое и половинчатое решение Верховного суда ФРГ по делу о подрыве „Северных потоков“ — это попытка Берлина выгородить истинных заказчиков диверсии, чтобы сохранить свое лицо. И власть», — заявил Миронов.

По его словам, разрушение газопровода ударило, в первую очередь, по Германии. При этом обвинить в диверсии Россию у Запада не получилось, поэтому они начали искать украинский след.

«Расчет был простой: Украина — „жертва российской агрессии“, она виновата, но она не виновата! Понять и простить! И дальше помогать деньгами и оружием в войне против России», — подчеркнул политик.

Миронов отметил, что любой здравомыслящий человек понимает, что за подрывом «Северных потоков» стояли те, кто не скрывал планов по уничтожению газопровода, а именно США в лице администрации Байдена и Великобритания. Однако, по словам Миронова, «называть вещи своими именами в Германии не могут».

Ранее издание Der Spiegel опубликовало постановление верховного суда Германии, согласно которому диверсия на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» с высокой вероятностью была исполнена в соответствии с заказом иностранного государства, которым может являться Украина. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал такое заключение как «одновременно четкое и туманное».

Газопроводы, соединявшие Россию с Германией по дну Балтийского моря — «Северный поток» и «Северный поток 2», — подорвали 26 сентября 2022 года. Расследованием предполагаемой диверсии занимаются немецкие силовики. Дания и Швеция, в чьих территориальных водах произошли подрывы, дела закрыли.

Ранее 5-tv.ru писал, что арестованный по обвинению в подрыве газовых труб Сергей Кузнецов был действующим боевиком специального подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ).