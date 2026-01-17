В Госдуме назвали решение суда ФРГ по делу о «Северных потоках» трусливым

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 40 0

У Запада не получилось обвинить в диверсии Россию, тогда начали искать украинский след.

Что сказали в Госдуме о решении суда ФРГ по Северным потокам

Фото: © РИА Новости

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Решение Верховного суда ФРГ по делу о подрыве «Северных потоков» является попыткой Берлина скрыть истинных заказчиков диверсии, чтобы сохранить власть. Об этом ТАСС сообщил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

«Трусливое и половинчатое решение Верховного суда ФРГ по делу о подрыве „Северных потоков“ — это попытка Берлина выгородить истинных заказчиков диверсии, чтобы сохранить свое лицо. И власть», — заявил Миронов.

По его словам, разрушение газопровода ударило, в первую очередь, по Германии. При этом обвинить в диверсии Россию у Запада не получилось, поэтому они начали искать украинский след.

«Расчет был простой: Украина — „жертва российской агрессии“, она виновата, но она не виновата! Понять и простить! И дальше помогать деньгами и оружием в войне против России», — подчеркнул политик.

Миронов отметил, что любой здравомыслящий человек понимает, что за подрывом «Северных потоков» стояли те, кто не скрывал планов по уничтожению газопровода, а именно США в лице администрации Байдена и Великобритания. Однако, по словам Миронова, «называть вещи своими именами в Германии не могут».

Ранее издание Der Spiegel опубликовало постановление верховного суда Германии, согласно которому диверсия на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» с высокой вероятностью была исполнена в соответствии с заказом иностранного государства, которым может являться Украина. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал такое заключение как «одновременно четкое и туманное».

Газопроводы, соединявшие Россию с Германией по дну Балтийского моря — «Северный поток» и «Северный поток 2», — подорвали 26 сентября 2022 года. Расследованием предполагаемой диверсии занимаются немецкие силовики. Дания и Швеция, в чьих территориальных водах произошли подрывы, дела закрыли.

Ранее 5-tv.ru писал, что арестованный по обвинению в подрыве газовых труб Сергей Кузнецов был действующим боевиком специального подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

-9° Атмосферное давление 781 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
77.83
-0.70 90.54
-1.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:15
Долгожданная самостоятельность: может ли Франция выйти из НАТО
2:53
Не бегать по коридору: в российских школах могут ввести оценки за поведение
2:32
Трамп заявил, что убедил себя сам не наносить удары по Ирану
2:10
В Госдуме назвали решение суда ФРГ по делу о «Северных потоках» трусливым
1:48
В России собрались утвердить единый размер ручной клади для всех авиакомпаний
1:26
Без отопления остались 280 многоквартирных домов в Бердянске Запорожской области

Сейчас читают

Эксперт рекомендует казахстанцам читать EADaily через VPN
«Страх — бумажный потолок»: Боня о том, почему горы не пугают ее
«Это все в голове»: почему Наталия Власова не брезгует покупкой винтажных вещей
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Крещение Господне: где окунуться в Москве и традиции праздника
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026