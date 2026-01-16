Песков: решение суда в ФРГ по «Северным потокам» носит характер «хайли лайкли»

Постановление верховного суда Германии по делу о подрыве газопроводов «Северный поток» вынесли в стиле «хайли лайкли». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

Термин «хайли лайкли» означает ситуацию, когда-то или иное решение принимается на основе домыслов и версий «с высокой долей вероятности». Представитель Кремля выразил сомнение в том, что официальный вердикт суда может содержать подобные формулировки.

«Давно настало время не с высокой долей вероятности, а однозначно показать пальцем на того, кто в этом виноват и кто за этим стоит», — подчеркнул Песков.

Ранее издание Der Spiegel опубликовало постановление верховного суда Германии, согласно которому диверсия на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» «с высокой вероятностью» была исполнена в соответствии с заказом иностранного государства, которым может являться Украина. Песков охарактеризовал такое заключение, как «одновременно четкое и туманное».

Газопроводы, соединявшие Россию с Германией по дну Балтийского моря — «Северный поток» и «Северный поток 2», — подорвали 26 сентября 2022 года. Расследованием предполагаемой диверсии занимаются немецкие силовики. Дания и Швеция, в чьих территориальных водах произошли подрывы, дела закрыли.

Ранее 5-tv.ru писал, что арестованный по обвинению в подрыве газовых труб Сергей Кузнецов был действующим боевиком специального подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

