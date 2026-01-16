«Хайли лайкли»: Песков о постановлении суда в ФРГ по подрывам «Северных потоков»

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 52 0

Официальное судебное заключение едва ли может основываться на предположениях.

Кто подорвал Северные Потоки

Фото: © РИА Новости

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Северный поток

Песков: решение суда в ФРГ по «Северным потокам» носит характер «хайли лайкли»

Постановление верховного суда Германии по делу о подрыве газопроводов «Северный поток» вынесли в стиле «хайли лайкли». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

Термин «хайли лайкли» означает ситуацию, когда-то или иное решение принимается на основе домыслов и версий «с высокой долей вероятности». Представитель Кремля выразил сомнение в том, что официальный вердикт суда может содержать подобные формулировки.

«Давно настало время не с высокой долей вероятности, а однозначно показать пальцем на того, кто в этом виноват и кто за этим стоит», — подчеркнул Песков.

Ранее издание Der Spiegel опубликовало постановление верховного суда Германии, согласно которому диверсия на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» «с высокой вероятностью» была исполнена в соответствии с заказом иностранного государства, которым может являться Украина. Песков охарактеризовал такое заключение, как «одновременно четкое и туманное».

Газопроводы, соединявшие Россию с Германией по дну Балтийского моря — «Северный поток» и «Северный поток 2», — подорвали 26 сентября 2022 года. Расследованием предполагаемой диверсии занимаются немецкие силовики. Дания и Швеция, в чьих территориальных водах произошли подрывы, дела закрыли.

Ранее 5-tv.ru писал, что арестованный по обвинению в подрыве газовых труб Сергей Кузнецов был действующим боевиком специального подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Северный поток
18 дек
Арестованный за диверсию на «Северных потоках» был действующим боевиком спецподразделения ВСУ
28 нояб
В Германии арестовали подозреваемого в подрыве «Северных потоков» украинца
22 нояб
В Германии рассказали о попытке Шольца заключить с США газовую сделку
20 нояб
Суд в Италии решил выдать Германии подозреваемого в подрыве «Северных потоков»
10 нояб
Расследование по делу «Северных потоков» грозит лишить Киев поддержки Берлина
19 окт
Передача Германии подрывников «Северных потоков» внезапно застопорилась
17 окт
Италия отказалась выдавать ФРГ подозреваемого в диверсии на «Северных потоках»
16 окт
Страны ЕС мешают друг другу расследовать подрыв «Северных потоков»
16 окт
Путин: подрыв «Северных потоков» был одной из причин смены вектора экспорта газа
16 окт
Суд Италии отменил решение о выдаче ФРГ обвиняемого в подрыве «Северных потоков»
-12° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
78.53
-0.04 91.81
-0.39
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:47
Семь человек пострадали в ДТП с автобусом во Владимирской области
16:42
В Германии задумались о создании независимого от США ядерного щита
16:35
Владимир Кехман покинул пост худрука Михайловского театра в Петербурге
16:29
Силовики задержали в Запорожской области трех человек по подозрению в шпионаже
16:21
Туристы из Германии пересекли границу России со стороны Финляндии на снегоступах
16:13
На Украине ввели режим ЧС в сфере энергетики

Сейчас читают

Книги о Викторе Цое стали самыми востребованными среди биографий рокеров в РФ
«Без хвоста и без объяснений»: вокруг 3I/ATLAS нашли странное облако
Первая исповедь без страха: священник — о подготовке к таинству, грехах и ошибках новичков
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Крещение Господне: где окунуться в Москве и традиции праздника
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026