Лидера оппозиции Уганды похитили на вертолете после выборов

Алексей Мокряков
Сторонники Боби Вайна забили тревогу.

Фото: www.globallookpress.com/Javier Rojas

Оппозиционного лидера Уганды похитили на вертолете после выборов. Об этом заявила пресс-служба его партии National Unity Platform в своем официальном аккаунте в соцсетях.

«Армейский вертолет приземлился и увез его в неизвестном направлении», — говорится в сообщении.

Предысторию рассказывает газета The Washington Post (WP). По данным издания, накануне выборов в стране Вайн заявил о фальсификациях на избирательных участках и буквально спустя несколько часов в его резиденции выключили свет. И тогда в дело вступили вооруженные силы Уганды, пишет WP. Военные якобы пытались проникнуть внутрь его дома, а позже на территории резиденции приземлился тот самых злополучный вертолет.

Меж тем, на выборах президента страны действующий лидер Уганды Йовери Мусевени одержал победу, набрав 76,25% голосов. А Боби Вайн не достиг и 20% голосов.

Победу Мусевени одержал в седьмой раз.

